Presidente Francisco Sagasti se reunió con los familiares de Bryan Pintado e Inti Sotelo

Tras una semana del fallecimiento de Bryan Pintado e Inti Sotelo, quienes participaron de la segunda Marcha Nacional en contra de la designación de Manuel Merino como presidente del Perú, de acuerdo a las investigaciones los jóvenes perdieron la vida producto la represión policial en el Centro de Lima, el presidente Francisco Sagasti se reunió con los familiares de los fallecidos en Palacio de Gobierno.

El abogado defensor, Jimmy Sotomayor señaló que se solicitó la indemnización y apoyo psicológico. Además, El indicó que se concluyó que no habrá impunidad y que se garantizará la imparcialidad de las investigaciones.

Por su parte, el padre de Bryan denunció que ha recibido amenazas de sujetos que se han acercado hasta su vivienda para intimidarlo. Sin embargo, declaró que no descasará hasta que se haga justicia. "Si me quieren matar que me maten, es la única forma en la que me callarán", advirtió.