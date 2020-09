Ministro de Cultura dijo estar a favor de que se eliminen las corridas de toros en la Plaza de Acho

En el marco de la pandemia, la Plaza de Acho ha sido adaptada a un albergue para adultos mayores en situación de vulnerabilidad a la que han denominado "La Casa de Todos", que hoy brinda un techo a 120 personas proporcionándoles alimentos y cuidados de primera atención que cubran sus necesidades.

Por ese motivo, la Municipalidad de Lima ha aprobado por mayoría velar que la Plaza de Acho no sea usada para la corrida de toros con el objetivo de que la Plaza de Acho no sea usada para la corrida de toros ha aprobado un proyecto para que no se realicen espectáculos de tortura animal en estos recintos.

Respecto a ello, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra saludó la decisión del Concejo de Lima y se mostró a favor de que este tipo de espectáculos queden prohibidos incluso después de la pandemia, pues actualmente funciona como albergue. Además, agregó que está a favor de que ya no haya más corridos toros en Acho.