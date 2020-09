Miraflores: 9 de 40 repartidores dieron positivo al coronavirus

Después de que el pasado domingo, 18 de 47 repartidores de las empresas de delivery Rappi, Glovo y Uber Eats, dieran positivo a la COVID-19 en el distrito de Miraflores, este martes otro grupo fue intervenido de manera aleatoria para realizarles una prueba rápida y descartar el virus en sus organismos. El resultado: 9 de 40 trabajadores dieron un resultado positivo a la enfermedad.

El gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, Luis Llanos, informó que los repartidores no se hacen la prueba, el 70% no se hizo la prueba rápida porque nadie se los exigió. “Estamos cuidando la salud a todos los vecinos, porque cada vez que se haces un pedido de comida o medicamento, ellos confían en que todas empresas cumplen con los protocolos establecidos, pero hemos visto que no es así”, detalló.

La Municipalidad de Miraflores retuvo de manera temporal las cajas de repartos de quienes dieron positivo, estas serán devueltas hasta que los repartidores cumplan con su cuarentena o presenten un resultado negativo de una prueba. Mientras que, la comida incautada el día de hoy fue incinerada.

Desde la municipalidad informaron que se reunirán con el viceministro de Salud Pública debido a que uno de los problemas es que, las empresas de reparto no tienen una sede física dentro de su jurisdicción, operan de manera remota y por ello, no pueden fiscalizar de la manera adecuada.

Las autoridades aseguraron que, dependiendo de los resultados de la reunión, prepararán una ordenanza municipal para multar a las empresas de reparto que no cumplan con tomar pruebas rápidas cada 15 días a sus trabajadores.