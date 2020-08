Mujer denuncia que ingresó a link enviado a su celular y le quitaron más de 45 mil soles de tarjetas

Una mujer denunció que recibió un enlace a través de un mensaje de texto a su celular que, ciberdelincuentes usaron para robar alrededor de S/ 45.000. La denunciante identificada como Hema Ocupa Jaimes, es una madre soltera que trabaja día y noche para mantener a sus dos menores hijos.

Según relato, le llegó un mensaje de texto en la mañana solicitando que actualice sus datos bancarios de sus cuentas con el Banco de Crédito del Perú. “El mensaje indicaba que últimamente estaba haciendo movimientos inusuales en mi cuenta y que tenía que actualizar mis datos”, detalló Hema.

CIBERDELINCUENTES

Posteriormente al recibir el mensaje, ella le accedió al enlace y la página que abrió era la del banco, eso le transmitió confianza por lo que colocó su número de tarjeta, número de DNI y su nombre completo. En menos de una hora la llamaron de la entidad financiera y le indicaron que había realizado un préstamo, por lo que ella se asombró ya que jamás ha realizado dicha operación.

Se trata de un préstamo de S/ 22.450, además de un adelanto de sueldo de S/ 1.000. Sin embargo, no solo le quitaron eso, recientemente la mujer aceptó una tarjeta del mismo banco con una línea de crédito de más de S/ 18.000.

Los asaltantes retiraron todo el efectivo disponible, su cuenta de ahorros también fue dejada en cero. La víctima del robo indicó que las trasferencias se realizaron a cuentas de personas que no conoce.

Ahora Hema Ocupa se ha quedado sin un sol para la alimentación de sus hijos y otros gastos. Además, el banco le indica que debe asumir el préstamo que los ladrones sacaron en su nombre.

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA

El experto en alta tecnología, Erick Iriarte, explica que cualquier mensaje de alguna supuesta entidad bancaria que pida una actualización de datos o que ofrezca alguna oferta a través de un link es totalmente falso.

Iriarte recomienda no ingresar a los enlaces que envíen a traves de sms o por WhatsApp “No ingrese, no te van a mandar un mensaje por un correo electrónico. Si aun así ingresaste no te van a pedir datos como los que solicita la banca, normalmente cuando la banca tiene un tema transaccional no manda un enlace para que ingrese por web, explicó.