Transportistas denuncian que Gobierno todavía no desembolsa subsidio

“Habiendo pasado más de 50 días que se dio el Decreto de Urgencia Nº 079 hasta el día de hoy no se ha producido esta distribución", dijo el representante de la Unión Gremial de Transporte Urbano.

La Unión Gremial de Transporte Urbano anunció que acatará un paro de transportistas en Lima y Callao para este 3 de septiembre, debido que señalan que el Gobierno no ha desembolsado los 78 millones del subsidio para evitar que el servicio se detenga.

“Es lamentable que habiendo pasado más de 50 días que se dio el Decreto de Urgencia Nº 079 hasta el día de hoy no se ha producido esta distribución, pareciera que el Estado está dando norma que no se puede ejecutar. No solo es el tema del subsidio, es el precio del combustible, es el tema de la ampliación de los plazos que vencen el 31 de octubre que son todos los permisos del transporte urbano”, señaló Martín Ojeda, representante de la Unión Gremial de Transporte Urbano.

Cabe mencionar que este subsidio del Gobierno solo beneficiaría a cerca de 50 mil vehículos formales de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.