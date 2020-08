Comas: vecinos denuncian que no duermen tranquilos tras constantes robos

Los alrededores del jirón Valderrama, en Santa Luzmila, Comas, ha sido tomado por la inseguridad ciudadana, que prácticamente hace de las suyas en la calle y en las viviendas de los vecinos.

Aunque los residentes de la zona afirmaron falta de patrullaje, desde la comuna distrital negaron tal afirmación y además un equipo de Panamericana TV, durante su visita a este punto de la capital, pudo comprobar que sí había circulación de serenos.

“Eso no es cierto, estamos haciendo patrullaje continuamente con la Policía, con el Ejército, pero de que no es suficiente, efectivamente, no es suficiente al distrito (porque) es amplio, tiene una población de más de 600 mil habitantes, es el cuarto distrito más grande del Perú”, señaló William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana.