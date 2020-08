Medallista Vania Torres es acusada de racista

Un polémico video publicado en las redes sociales ha generado una ola de duras críticas contra la tablista peruana Vania Torres quien ahora es acusada de racista. Vania es medallista nacional de los Juegos Panamericanos, y decidió caracterizar un personaje de la mujer andina en donde luego retiraba el maquillaje del personaje utilizando un producto de limpieza facial.

La deportista publicó el video en su cuenta de Instagram para promocionar el producto de limpieza facial, pero de inmediato generó el rechazo de muchos de sus seguidores. Sin embargo, horas después, Vania Torres ofreció disculpas por lo que consideró un personaje ajeno al producto que quería promocionar.

DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Pese a las disculpas públicas, el ciudadano Edison Tito peralta ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público por discriminación contra la mujer andina. También fueron denunciados por discriminación el actor Carlos Cáceres Foelsche y la empresa Naos Perú SAC laboratorio Bioderma por los mismos hechos.

El abogado penalista Carlos Caro, señala que el delito de discriminación es de difícil aplicación en la realidad y el video no sería suficiente para sustentar una denuncia de ese tipo. “Se presta para múltiples interpretaciones, entre ellas es evidentemente el racismo, pero en la medida que no ha identificado a un grupo específico, se hace referencia a la mujer andina pero no se dice de qué lugar o qué comunidad, entonces la víctima o el agraviado no está especificado”, detalló.

Por su parte, la empresa Bioderma informó que no autorizaron la producción ni difusión del contenido mostrado por Vania Torres.