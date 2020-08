Tras denuncia de trabajador, Patty Wong dice que él fue despedido por episodio de robo

La exmodelo Patty Wong es también una destacada empresaria de los chifas de barrio y recientemente hizo noticia por el compromiso que tiene con sus trabajadores en el marco de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, tras una semanas de aplausos mediáticos, un extrabajador de uno de sus restaurantes denunció haber sido despedido el mismo día que inició la cuarentena en el Perú, incluso la acusó de darle una liquidación inferior a lo que realmente le correspondía luego de haber laborado 4 años para la empresa de Wong.

Ante esta situación, Patty Wong decidió compartir sus descargas en un video de Instagram, donde negó la versión del trabajador y explicó las razones de su retiro.

“Antes de la pandemia hubo un robo en mi local, en ese robo no forcejearon las puertas, la policía dedujo que la persona que robó era un trabajador. No le estoy echando la culpa a él (Arquiñigo Espinoza), pero él era una de las personas que tenía la llave y se tenía que despedir a alguien por ese episodio. A él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, dijo.

En tanto, el episodio de robo que comenta la empresaria fue registrado por nuestras cámaras a inicios de marzo. En ese entonces, declaró que se encontraba preocupada porque el ladrón era uno de sus trabajadores.