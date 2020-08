Daysi Araujo denuncia ser víctima de extorsión

La conocida vedette y modelo, Daysi Araujo, denunció ser víctima de extorsión en plena pandemia por la COVID-19. Según reveló, llamadas y mensajes intimidantes en su contra comenzaron a llegar a finales de julio.

Además de amenazarla de muerte, los delincuentes le están solicitando dinero a cambio de su seguridad. “Ayer con las llamadas que he tenido de otro número, muchas llamadas en las que se meten con mi familia, me piden 8 mil soles. Es demasiado preocupante y me afecta demasiado”, reveló la artista.

Ante esta situación la también conductora procedió a denunciar la extorsión en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicado en la avenida España, en el Cercado de Lima. Asimismo, ha solicitado a las autoridades que atrapen a los responsables, pues teme por su vida y de sus allegados.