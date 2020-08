Cercado de Lima: Realizan diligencias en Parque Roma donde murió un niño tras caer a pozo

Tras lo ocurrido el pasado domingo 26 de julio, fecha en el que murió un niño de dos años tras caer a un pozo, el día de ayer se realizó una diligencia fiscal y policial en el parque Roma como parte del proceso abierto.

Durante la jornada participaron ambos padres, así como su defensa legal. En tanto, la Municipalidad de Lima también estuvo presente, pero no hubo nadie de parte de la empresa Sedapal.

Al respecto, la familia señala que eso no le sorprende porque sienten que Sedapal nunca ha asumido su responsabilidad, además lo acusan de contaminar la escena de la tragedia con una construcción reciente sobre uno de los pozos.

No obstante, Sedapal deslindó su responsabilidad y aseguró que el pozo no está bajo su administración. Por su parte, la Municipalidad de Lima informó que no tenía registro ni conocimiento alguno sobre la existencia del mencionado pozo.

En tanto, las investigaciones se realizarán por un plazo de 30 días según dispuso la 12 Fiscalía Provincial Penal de Lima.