Alcalde de Punta Hermosa insta a no visitar su distrito para frenar ola de contagios por COVID-19

En casi un mes el distrito de Punta Hermosa pasó de tener 6 casos positivos a la COVID-19 a 65. Según afirma el alcalde, Jorge Olaechea, este incremento se debería a la activación de una serie de fases y al desconfinamiento parcial.

Por esa razón, el burgomaestre exhortó a los vecinos de Lima a no visitar su jurisdicción, a fin de frenar la ola de contagios por el nuevo coronavirus.

“Por favor no vengan a hacer uso de nuestras playas, por favor no vengan a hacer uso de nuestros espacios públicos, por favor no vengan a visitar a sus familiares, amigos o vecinos. Vamos a ser drásticos en los controles, en los ingresos. Insto a los demás alcaldes y demás autoridades de los diferentes distritos para que tomen este tipo de medidas”, señaló la autoridad edil.

Otra problemática que dio a conocer Olaechea, es que solo tienen una posta médica, para una población de casi 20 mil habitantes.

“Es un lugar reducido para la cantidad de población que se atiende, nosotros somos 17 mil habitantes y creo que una posta médica para esa cantidad no se da abasto. No cuenta con ambulancia, dependemos de otros distritos para nos asistan, nos ayuden”, señaló.