Vecinos del Rímac y SMP recargaron sus balones de oxígeno gratuitamente

Desde tempranas horas de la mañana, diversas personas llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito del Rímac, para llenar sus balones de oxígeno.

Dicha iniciativa pudo ser posible gracias al trabajo del Ejército y de la comuna distrital. Justamente el alcalde rimense, Pedro Rosario, informó que la repartición que irá hasta este jueves 13, no solo es para sus vecinos, sino también para cualquier persona que lo requiera.

“La enfermedad, el virus no tiene barreras. Nosotros no vamos a poner barreras. El único requisito que se les pide la identidad del paciente y la prescripción médica para asegurar que el oxígeno llega a quienes realmente lo necesitan y no sean terceros ajenos que lo vayan a mal utilizar”, señaló.

Mientras tanto, en San Martín de Porres, llegó la planta móvil de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), específicamente al parque zonal Mayta Cápac, hasta donde llegaron decenas de personas para recargar sus balones de oxígeno de manera gratuita.

De igual manera se hará lo propio en Comas (jueves), Carabayllo (viernes), Barranca (sábado) y Huacho (domingo).