Trabajadora de limpieza denuncia agresión física y amenazas de muerte

La excandidata al Parlamento y trabajadora de limpieza, Isabel Cortez fue víctima de unos hombres, quienes la interceptaron, amenazaron y golpearon brutalmente con una arma en la cabeza, cuando se dirigía a su trabajo. Así lo indicó Cortez, quien además es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Innova Ambiental (Sitobur):

"Yo empecé a gritar y el que iba atrás, bajó, me dijo que no sabía con quien me metía(...) me dio un golpe en la cabeza, con la cacha de la pistola, y se fue dejándome toda ensangrentada", señaló a nuestras cámaras.

Ante esta agresión, responsabilizó a las personas y empresas que estarían detrás de la tercerización, debido a que se habrían incomodados por las protestas y denuncias que viene realizando. Además, pidió garantías para su vida y la de su familia.

En tanto, la Policía del distrito continuará con las investigaciones del caso.