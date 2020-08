Largas colas tras fallas en las plataformas virtuales para realizar trámites bancarios

Los usuarios de diferentes entidades bancarias denunciaron que, permanecen hasta 2 horas en colas en los exteriores de las instituciones financieras para poder realizar un trámite bancario: transferencia, depósito o retiro.

Durante un recorrido de Panamericana Televisión, se comprobó que varias agencias bancaria​s en la capital aún no abren sus puertas y las actividades se concentran solo en unas cuantas sucursales, y frente a las fallas que presentan las plataformas virtuales, los usuarios se han visto obligados a ir de manera presencial hasta el banco, lo que en ocasiones provoca aglomeraciones ya que es difícil cumplir con el distanciamiento social.

Los más afectados terminan siendo los adultos mayores ya que las colas podrían ser focos de contagio de la COVID-19 que ya se cobra la vida de 20 007 personas en nuestro país.

Tenga mucho cuidado al acudir a una entidad bancaria, use mascarilla y protector facial, respete el distanciamiento social y no se exponga transitando con grandes sumas de dinero, recuerde que la delincuencia no conoce de estado de emergencia.