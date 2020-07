Sancionan a choferes por permitir que pasajeros viajen sin protector facial

El director de Fiscalización y Sanción de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Eduardo Melgar, señaló que los conductores de transporte público fueron sancionados por trasladar pasajeros que no usaban su protector facial.

Por ejemplo, en el paradero de Puente Nuevo, algunos conductores que no cumplieron con esta medida se les aplicó una multa de 430 soles y la retención de su licencia.

"Tenemos más de 10 unidades que han sido sancionados, se les ha retenido la licencia y lamentablemente las personas han tenido que bajar de la unidad para que el conductor guarde el vehículo y no continúe trabajando", informó.

De otro lado, Melgar añadió que el protocolo de bioseguridad en el transporte público no sólo contempla el uso del protector facial, sino también un aforo limitado según los asientos. En esa línea, precisó que las personas no pueden estar paradas y tampoco puede haber un vehículo que no haya pasado por un proceso de desinfección previa.