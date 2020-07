Dan de alta a madre de gemelos que estuvo más de 70 días conectada a ventilador debido al COVID-19

Gabriela de la Cruz Palacios es el nombre de una valiente madre de gemelos, quien recibió el alta médica en el hospital San Bartolomé, tras vencer a la COVID-19.

La joven había llegado el pasado 21 de abril a este centro de salud, presentando síntomas graves de la enfermedad y con 37 semanas de gestación, por lo que tuvo que ser intervenida rápidamente por los médicos para salvar a sus pequeños.

Sin embargo, tras ello tuvo que ser entubada debido a la falta de oxígeno y conectada a un ventilador por cerca de 74 días.

Luego de superar este cuadro, Gabriela manifestó que su único deseo es reencontrarse con sus hijos. "Solo he tenido la oportunidad de verlos por foto. No he podido tocarlos ni cumplir con mi labor de madre y Dios es perfecto, luego de tres meses exactos voy a poder reencontrarme con ellos", señaló.