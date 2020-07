¡EXCLUSIVO! Fiscalizador se pronuncia tras ser acuchillado en el Centro de Lima

Tras el cobarde ataque que sufrió durante un operativo en la zona de Manzanilla, en Cercado de Lima, el fiscalizador Jeison Ortega Ávalos reveló que ya denunció al sujeto que lo agredió, identificado como Jean Carlos Perez Espinoza, por el delito de intento de homicidio.

Ortega Ávalos además se mostró sorprendido de cómo entre tanto policías, este sujeto pudiera atacarlo de esa forma. "Yo que me voy a imaginar que entre tanto policías venga un sujeto y me meta una puñalada", confesó.

En ese sentido, Ávalos contó que no tuvo respaldo policial, pese a ser un operativo coordinado con la Comisaría Apolo. "No nos respaldaban(...) Los que me ayudaron fueron los de mi gerencia porque si yo salía así no mas, podríamos sufrir más ataques", sostuvo.