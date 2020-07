Uso obligatorio de protectores faciales no garantizaría bioseguridad, según infectólogo

El uso obligatorio de protectores faciales o también llamadas viseras, entró en rigor desde este lunes para los usuarios del transporte público, sin embargo, no sería un elemento eficaz para mitigar la propagación de la COVID-19, debido al aumento del aforo al 100% de los asientos.

"Estamos rompiendo el principio fundamental que es el distanciamiento social. Lo ideal es que las personas estemos a más de metro y medio entre nosotros porque así la trasmisión es mucho más difícil. Sin embargo, si me dicen acérquese no más porque ahora va a estar con una careta eso no me da ninguna garantía de que no me voy a contaminar", señaló el médico infectólogo Juan Villenas.

Desde el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) anunciaron que el uso de los protectores faciales estará en marcha blanca durante al menos 10 días y libre de sanción, luego será obligatorio y se comenzarán a aplicar sanciones.