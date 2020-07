Denunciarían a congresista Robinson Gupioc tras altercado en comisaría de Los Olivos

El congresista de Podemos Perú, Robinson Gupioc, sería denunciado por el delito de violencia y desacato a la autoridad e investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria, tras protagonizar un altercado con el comisario Raúl Valladares de la comisaría de Laura Caller, en el distrito de Los Olivos.

Según informaciones, este incidente ocurrió el último fin de semana, luego que le solicitaran al parlamentario retirar su unidad para que se puedan estacionar los patrulleros, sin embargo, este se habría negado.

Por su parte, Gupioc, rechazó dicha versión y afirmó ser una víctima. "Lo digo de manera abierta soy víctima de sus mentiras, está mancillando mi honor de que yo he estado borracho o que quería estacionarme donde he querido y no es así", sostuvo.

Al respecto, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, afirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación. "No solamente la Fiscalía sino también la Inspectoría de la Policía hay que velar en ambas partes. Es importante que las autoridades sepamos conducirnos en todo momento con absoluto respeto hacia las autoridades que desarrollan, cumplen una función", expresó.