Miraflores: familiares de Luis Repetto desalojan a su compañero del domicilio donde vivían

Tras el fallecimiento de Luis Repetto, ex ministro de Cultura, reconocido gestor cultural y presentador de Televisión y Radio. Hoy, su nombre se ve envuelto en el ámbito policial, luego de que Jonathan Huamaní Madueño, quien asegura haber sido su pareja sentimental por 8 años, fuera desalojado del departamento en el que vivían por los familiares.

"Entran cuatro personas al departamento, de pronto vienen y me arrastran, me dicen ya perdiste y ni siquiera sabía quienes eran, yo no se si ingresaron con llave o rompieron algo", señaló Jonathan.

Mientras todo esto sucedía, Jonathan afirma que desaparecieron sus pertenencias dentro de su inmueble causandole serias perdidas.

Asimismo, el excongresista, Carlos Bruce, salió a brindar apoyo al joven, señalando que es una situación injusta y triste, "Si dos personas quieren vivir juntar que les importa al resto", indicó. Al no contar con algún apoyo legal, Jonathan pierde todo vinculo material.