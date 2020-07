Comas: mujer que enveneno a perro señaló que el animal atacó a su hijo

Luego de ocasionar la muerte de un perro, la mujer que ocasionó este acto, Elizabeth Chávez, dio su versión de los hecho. La señora, aseguró que lo hizo con el único objetivo de defender a su hijo.

"Mi hijo fue mordido, fue agredido, yo fui a hablar con los propietarios del animal, pero me respondió un niño pequeño y me señaló que sus padres no se encontraban", dijo.

Lejos de reconocer su error, Elizabeth Chávez, seguía firme en su posición.

Sin embargo, algunos señalan este caso de crueldad y maltrato animal, hay quienes afirman que en esta calle abundan los perros que deambulan sueltos y varios de ellos han atacado a las personas.

Asimismo, la abogada, Kathy Briceño, indicó que la dueña del perro envenenado podría enfrentarse al delito de exposición de personas al peligro de comprobarse que hubo un ataque feroz de su mascota contra el menor.