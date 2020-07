SJL: mujer acusada de atacar a su expareja negó haberle arrojado ácido muriático

Floriza Andrade Ipinze es el nombre de la mujer acusada de lanzar ácido muriático a su expareja José Luis Nestares Aliaga y que hace poco fue puesta en libertad.

Según afirmó, ella sería la víctima tras recibir agresiones físicas y verbales al interior de una vivienda, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Empezó a insultarme, me dijo que no lo iba a sacar y que si lo quería alquilar tenía que darle algo (...). Me empezó a insultar, a ofender y me dio un puñete en el estómago", señaló.

Sin embargo, dicha versión de los hechos fue desestimada por el supuesto agresor, quien sí afirmó haber tenido un intercambio verbal.

Asimismo, negó haberle rociado ácido muriático, las mismas que ocasionaron en Nestares quemaduras de segundo grado en el 37% de su cuerpo.

"Llego a la comisaría y me acusan de un delito. Ahí recién me entero que era ácido muriático, ya que en esa casa no vivo y yo nunca en mi vida he usado ácido", dijo.