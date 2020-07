Alcalde de San Isidro negó cualquier tipo de modificación al Puente de la Amistad

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, negó cualquier tipo de modificación al Puente de la Amistad, que fue inaugurado recientemente y que une su jurisdicción con Miraflores, luego que el burgomaestre miraflorino lo responsabilizara por cambios en el diseño.

Asimismo reveló que su comuna tuvo que diseñar un sendero para conectar los malecones de ambos distritos, cuyas obras estarían listas en 35 días aproximadamente.

Cáceres también negó contratiempos en la ejecución de los trabajos del Puente de la Amistad y además señaló que no hubo ninguna intención de incluir a su jurisdicción como cogestor de la pasarela.

"No hubo ninguna invitación formal (para la inauguración). El alcalde (de Miraflores) me llamó el día viernes y estaba en una reunión, cuando terminé lo llamé y no me contestó (...). No había intención (de incluir a San Isidro) porque en la placa solo dice alcalde Molina y alcalde Muñoz, ni me mencionan", agregó.