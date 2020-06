Hackean cuenta bancaria de empresaria y le roban 106 mil soles

Una mujer identificada como Elena Rivas denunció que, le arrebataron el fruto de su trabajo un momento a otro. El pasado 19 de mayo desconocidos ingresaron a su cuenta empresarial para robarle, a través de dos transferencias, 106 mil soles, correspondientes al capital de su empresa de distribución de equipos de seguridad. Lo más extraño es que dicha cuenta se encontraba bloqueada desde el día anterior, el 18 de mayo.

Todo empezó cuando el socio y esposo de Elena intentó ingresar el lunes 18 a su cuenta vía banca por internet, la página web del banco no permitió el acceso pese a los 3 intentos y anunció el bloqueo automático de la cuenta. El miércoles 20 presentan su reclamo al banco y le informan que dicha página no les pertenecía, si no que era una página Hacker.

Luego de interponer 12 reclamos ante el banco pudo averiguar que las dos transacciones, una por S./ 56. 500 y la otra por S./ 49.500 soles, fueron hecha mediante banca por Internet, con una clave Token digital, clave que ella solicitó.