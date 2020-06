Miraflores: habla mujer acusada de botar a su madre a la calle y por discriminar

Claudia Cárdenas García es el nombre de la mujer acusada de botar a su madre a la calle en pleno estado de emergencia y por insultar con frases discriminatorias a los agentes que acudieron a su vivienda de Miraflores para atender la denuncia.

El caso fue dado a conocer a través de la redes sociales por una de las nietas de la víctima, quien decidió ayudar a su abuela luego que le manifestara presuntos maltratos recibidos.

Sobre lo ocurrido, Cárdenas García, hizo mea culpa. "Mi reacción obviamente no ha sido la mejor, pero esa no es la persona del día a día, eso no soy yo y cuando yo he visto me he quedado sorprendida de hasta donde uno puede entrar en estado de shock y salir de sí y decir cosas que son ofensivas por estar molesta y yo no estoy diciendo que ese esté bien y que lo siga haciendo", expresó.

Asimismo, señaló nunca haber maltratado a su madre y que tampoco la botó de la casa que comparten. "Mi mamá ahorita es una persona que está tomando pastillas, asiste al psiquiatra, toma tranquilizantes y no está estable emocionalmente", manifestó.

Por su parte, la presunta agraviada decidió abandonar la vivienda de Miraflores y ahora se encuentra junto a su nieta que hizo la denuncia en Comas.