Choferes incómodos por retorno de tráfico a la Vía de Evitamiento

El reinicio del cobro de peaje en la Vía de Evitamiento ha generado un intenso tráfico vehicular, lo cual ha generado molestia entre los choferes que circulan por esta arteria rápida de la capital.

"Yo desde que entrado hasta aquí una hora para poder pasar el peaje. Nuevamente hemos llegado a lo que normalmente se hace, pero más de una hora para poder pasar", manifestó uno conductor.

Por su parte, otro hombre al volante cuestionó esta situación. "La verdad que me he sorprendido. No sé si será lo adecuado ni el momento, pero habrá que esperar como se comporta todo el tráfico ahora", expresó.