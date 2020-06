Mujer denuncia ataques tras compartir mala experiencia por compra de ropa por Internet

Una mujer identificada como Thais Kahhat denunció haber recibido insultos discriminatorios tras compartir su mala experiencia por una compra que realizó por Internet a la marca Lima Loungewear.

"Compré dos buzos (...) y una vez que me llegaron me los probé y me di cuenta que las tallas no eran las que me había comunicado en su tabla de medidas. Le pedí el cambio a la chica y me dijo que en verdad no se podía por el tema del COVID-19 y lo entendí, pero igual estaba super molesta porque no me dieron bien la tabla de medidas y nunca me comunicaron en el proceso de mi compra que no se aceptan cambios y devoluciones", narró la agraviado.

Por ese motivo, compartió su mala experiencia en su cuenta de Instagram, sin imaginar, que horas más tarde comenzaría a recibir ataques discriminatorios y racistas.

Según contó la afectada, el autor sería Alexis Volinski, quien es esposo de la dueña de Lima Loungewear y que tendría antecedentes por ser una persona violenta.

Para esclarecer este caso, un equipo de Panamericana TV fue en búsqueda de la propietaria de la marca, pero se toparon con su pareja que admitió haber lanzado esos insultos.

"Yo le puse, pido las disculpas públicas, le he pedido las disculpas del caso. Yo estaba en estado de ebriedad, no estaba bien. Esta cuarentena me tiene un poco agobiado por el momento. Yo lo siento mucho, no soy ninguna persona racista ni mucho una persona que le gusta maltratar a las mujeres. La marca no tiene nada que ver, yo he hecho el insulto a través de mi cuenta de Instagram, no de la marca", sostuvo.

Finalmente se conoció que el caso fue derivado ante Indecopi contra la marca y el mal uso de los datos. Asimismo, la víctima denunciará al autor de las ofensas con la Policía Nacional.