Puente Piedra: delincuentes balearon a hombre que se resistió a robo de sus pertenencias

Más hechos delictivos continúan desarrollándose en pleno estado de emergencia nacional, pues en el distrito de Puente Piedra, específicamente en la zona de Zapallal, un hombre terminó siendo baleado por unos delincuentes, tras poner resistencia al robo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió cuando fue interceptado y amenazada con arma de fuego por uno de los hampones para quitarle su celular, sin embargo, la víctima no se dejó. Por eso no solo le lanzó una piedra, sino que también le disparó, para luego escapar junto a sus cómplices en una mototaxi.

“Cuando estaba bajando me agarra, sacan su pistola y me disparan. A la hora que me dispara suelto el celular. Ahí lo suelto y se va. Estaba conversando con mi teléfono. Una persona me disparó, la otra estaba en la moto y otro campana mirando”, narró el agraviado.

Tras conocer el caso, las autoridades iniciaron un operativo, dando con el paradero de los sujetos que integran la banda ‘Los Chamos de Zapallal’. Ellos responden a los nombres de Giordy Jauregui Sánchez, Cristhian Andrés Cabrera y Kelvis José Sambrano Guerrero, quien son de nacionalidad venezolana.