Vecinos de La Victoria anunciaron que seguirán bloqueando calles para impedir que ambulantes las invadan

Ante la gran cantidad de ambulantes que han tomado las inmediaciones de las avenidas Parinacochas y García Naranjo, en La Victoria, los vecinos de esta zona del distrito se han organizado para impedir su presencia y así evitar posibles contagios por la COVID-19.

Desde tempranas horas los residentes de este sector comenzaron un trabajo de limpieza y desinfección, pues aseguran que los informales dejan la vía pública sucia. Además, colocaron barricadas con furgonetas y palos.

“Aquí el pueblo se va a levantar. Vamos a estar hoy día, mañana hasta que ellos no puedan ingresar. No nos dejan caminar, no nos dejan ir al mercado. Acá hay bebés y mamás, no se puede”, expresó un vecino.

En tanto, una vecina manifestó estar preocupada y tensa. “Siento que me duele la cabeza, tengo 60 años. Me da miedo enfermarme, esta gente nos va a enfermar. Dígame ¿cómo quiere que le hable, que le diga? Yo me cuido, yo no salgo. Salgo una vez a la semana, no es posible que hagan esto”, dijo.

Sobre esta problemática situación, los comerciantes ambulantes solicitaron comprensión, pues tienen gastos y familias que alimentar. “Es injusto, tenemos que trabajar. Ya estoy tres días dando vueltas y no tengo para comer, no hay nada en mi casa”, señaló uno de los cientos de trabajos informales.