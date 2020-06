Alcalde de Lima anunció que seguirán trabajando para garantizar el servicio del Metropolitano

El acalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, señaló que seguirán trabajando para garantizar continuidad del servicio de buses del Metropolitano, luego que los concesionarios anunciaran la posible suspensión del mismo debido a que no reciben un subsidio para operar en medio de la crisis generada por la pandemia.

“Funcionamos porque tenemos que solucionar temas que son reales. La pandemia no es una invención, la pandemia ha generado también que haya una menor carga de pasajeros y por eso estamos pensando cómo hacer para que esa menor carga no afecte lo que es el sistema y no se afecte al ciudadano en su posibilidad de trasladarse o transportarse en los vehículos de transporte que nosotros manejamos”, expresó.

Sin embargo, dejó en claro que no funcionan por chantajes ni presiones y que no puede garantizar que otras personas dañen a la población que hace uso del Metropolitano.

“Yo lo que te garantizo es que voy hacer todos los esfuerzos que estén al alcance de mis posibilidades, yo no puedo garantizar que alguien por mala voluntad haga algo que no está en mi competencia”, precisó.