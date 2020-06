Hospital Carrión: denuncian que pacientes deben llevar sus propios colchones y balones de oxígeno

La Diresa del Callao informó que, el Hospital Carrión y el Hospital San José no fueron designados como centros de atención con COVID-19.

Decenas de pacientes con coronavirus denuncian que, deben llevar sus propios colchones y balones de oxígeno para ser hospitalizados en el Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, ya que el centro médico no cuenta con el equipamiento necesario para los pacientes más críticos.

Los hospitales de campaña para la atención de los pacientes no están culminados, el hospital San José no responde a la capacidad de pacientes que acuden diariamente. Los pacientes infectados con COVID-19 están cercar al área de parto. El personal médico también denuncia que, no cuentan con los equipos de protección personal, lo que pone en riesgo sus vidas al tratar a pacientes contagiados.