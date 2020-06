Comas: Clínica que había dejado de funcionar hace 5 años atendía a pacientes Covid-19

Vecinos del distrito de Comas denunciaron un movimiento inusual de ambulancias y personas desconocidas que ingresaban a las antiguas instalaciones de la clínica Versalles.

Por esa razón, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar, donde hallaron a presuntos casos de COVID-19.

“En el interior hemos encontrado dos personas posiblemente contaminadas con el virus”, detalló el comandante PNP Julio Barrera de la Dirincri. Asimismo las autoridades encontraron a una ciudadana extranjera que ejercía la profesión de enfermera.

Por su parte el abogado del doctor Zegarra, quien es propietario de este centro de salud, negó cualquier clase de relación con lo ocurrido.

“Esto de aquí no funciona hace como cinco o seis años. Está abandonado, no hay nada aquí, no hay recepción ni ningún, podríamos decir, elemento que demuestre que aquí funciona la clínica”.

Sin embargo, los vecinos de la zona lo desmintieron y aseguraron que los trabajadores de este centro de salud estarían metiendo en ese predio a estas personas. Finalmente el caso quedó en manos de la Dirincri.