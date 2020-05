Peruanos están varados más de 70 días en Madrid

Un grupo de peruanos que viajaron a la capital de España, Madrid, se encuentran varados más de 70 días y sin recibir el respaldo del gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Tal es el caso de Adrián Guaylupo, a quien se le reventó la apéndice y tuvo que ser operado en ese país. Asimismo el dinero que llevó se le acabó en medicamentos y su movilización.

“Lo normal es estar una semana internado por la grave operación que tuve, pero estuve solamente dos días, no podía caminar, no podía moverme. Yo no tengo familia aquí, yo vine a conocer por turismo”, detalló.

Eliana Antenza es otra de nuestra compatriotas que se ha visto afectada junto a su madre por el cierre de fronteras. “Yo soy asmática, mi mamá tiene neuralgia, también había una embarazada, el chico que han tenido que operar. Todavía no han terminado de sacar gente vulnerable”, señaló.

Además de la falta de apoyo, denunció que para retornar al país las autoridades le pedían 1000 euros para cubrir su estadía en un hotel y así acatar la cuarentena.