Autoridades evalúan ampliación del toque de queda durante lo que reste del año

En los últimos días se conoció sobre la ampliación del estado de emergencia nacional y la cuarentena, para evitar que el número de contagiados por la COVID-19 continúe en ascenso.

Sin embargo, ¿qué ocurre con el toque de queda? Si bien esta medida no aplica de aplica en el mismo rango horario en todas las regiones, se está evaluando prolongarle durante todo el año.

“Una opción es que durante la noche es que no se activen aquellas actividades a la que estamos acostumbrados, discotecas, lugares de diversión, etc. Por lo tanto de ser necesario este toque de queda en revisión para ayudar a que nuestra población no se contagie, tendría que ser necesario y de ser necesario las Fuerzas Armadas. Si es necesario estar en las calles lo tendrían que hacer”, indicó Walter Martros, ministro de Defensa.

Cabe mencionar que el último reporte del Minsa dan cuenta de casi 130 mil contagiados a nivel nacional. En ese sentido, durante un breve recorrido por las calles de Lima, un equipo de Panamericana TV pudo constatar que muchos ciudadanos no acatan las medidas preventivas dispuestas por las autoridades.