Las peluquerías no estarían dispuestas a atender en los domicilio

Uno de los tantos negocios que se ha visto fuertemente afectado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, es el relacionado a los salones de belleza y, aunque el Gobierno anunció el inicio de las labores para muchos, aún existe la duda de los protocolos que deben cumplir de acuerdo a las medidas establecidas para reiniciar sus actividades.

Durante una entrevista que ofreció la ministra de la Producción, Rocío Barrios indicó que todos los negocios tendrán que ofrecer sus servicios a domicilio. “ El concepto que debemos tener claro en esta etapa de la cuarentena es que, todos los servicios van a tener que ser dados a domicilio no van a haber negocios abiertos”, detalló.

Sin embargo, esta nueva modalidad aún no está clara para los trabajadores de este rubro de la belleza. Así lo indicó el Gerente General del salón y spa Montalvo, Víctor Hugo Montalvo, quien aseguró que, el gremio de las peluquerías tomó la decisión de no ir a los domicilios porque aún no está claro cómo se debe atender a los clientes en otro lugar que no sean los salones de belleza.