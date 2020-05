Aspec: Colegios no pueden excluir a alumnos por falta de pagos

Los padres de familia del Colegio Salesiano de Breña aseguraron que el centro educativo estaría considerando retirar a sus hijos si no cancelan las pensiones en el plazo fijado.

Al respecto, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres indicó que a nadie se les puede privar de las clases bajo ninguna circunstancia.

"Es ilegal, la ley establece claramente que aunque no se pague la pensión, el servicio educativo tiene que ser prestado. En consecuencia no se puede excluir a ningún alumno del colegio por no pagar la pensión, tampoco se le puede impedir que rinda sus exámenes", sostuvo Cáceres.