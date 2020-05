¿Hay desabastecimiento de medicamentos que ayudan a mitigar síntomas de la COVID-19?

Durante un breve recorrido por algunas boticas y farmacias de la capital, un equipo de Panamericana TV comprobó la falta de algunos medicamentos como la azitromicina, hidroxicloroquina y hasta el paracetamol, los cuales ayudan a mitigar los síntomas de la COVID-19 en los pacientes que la padecen.

Sobre esta situación la doctora Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), explicó el porqué de esta situación.

“Están desabastecidos porque no se midió la demanda con esta epidemia y la producción que tuvieron la comercializaron con el monopolio. El monopolio tiene dos nombres en este momento, Inkafarma y Mifarma. Sabemos que esto no es de hoy, todo el mundo sabe que si usted va a solicitar normalmente en genérico le dicen que no lo tienen, que se ha agotado y le ofrecen su medicamento de marca. Eso es siempre”, aseguró.

Por su parte, Hernán Malpartida, director de asuntos corporativos de Intercorp, empresa a cargo de estas cadenas de farmacia, negó dicha versión y que sí tienen stock de azitromicina, hidroxicloroquina, entre otros.

“En estos momentos estamos con stock. Estamos haciendo numerosos esfuerzos, no solo con compras locales sino con el extranjero. Los precios no van a subir. Si los proveedores nos suben los precios los vamos a mantener”, señaló.

La presidenta de Aspefar tanbién señaló que este desabastecimiento ha provocado que algunas distribuidoras de los productos farmacéuticos en mención, hayan aprovechado la coyuntura y generado una subida de precios en las farmacias.

“Por ejemplo un paracetamol que normalmente cuesta S/4.00 la caja de 100 pastillas, algunas distribuidoras chicas tienen el medicamento, pero lo están ofreciendo a 60, 70 soles”, indicó.