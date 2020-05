Partido Morado presentó proyecto de ley para suspender desalojos durante estado de emergencia

El congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, presentó un proyecto de ley para suspender los desalojos mientras dure el estado de emergencia a causa de la COVID-19.

“Lo que se busca en realidad es cortar por un plazo corto, que es de 45 días después de la emergencia la suspensión de los desalojos, para darle un respiro a las personas que hoy se están quedando sin casa y que los estamos viendo de cientos y miles caminando por todo el país para regresar a sus regiones”, señaló.

En caso sea aprobada esta norma, las personas que procesan a desalojar a sus inquilinos en estos momentos críticos que vive el país, serán acreedores de una multa que asciende a 2150 soles.

Asimismo el parlamentario dejó en claro que el proyecto no fomenta la morosidad y que no elimina las deudas pendientes. “No se cambian los contratos, la deuda sigue. Los inquilinos continúan pagando sus obligaciones, no se suspende pago de nada. Aquí el escenario ideal para ambas partes es continuar con el contrato juntos”, detalló.