¿Las frutas pueden ser un puente transmisor para el COVID-19?

Tras el cierre temporal del Mercado de Frutas ante la gran cantidad de comerciantes que dieron positivo a la prueba rápida de COVID-19, el temor se ha apoderado de la población, debido a que podrían llevar el virus a sus casas a través de los productos que se expenden.

Sin embargo, es posible que las diversas frutas que se venden en este centro de abastos sean un puente para el nuevo coronavirus? Sobre esta interrogante el médico Miguel Tinoco de SISOL mencionó lo siguiente:

“Si una persona contagiada ha tenido contacto con una fruta, verdura o cualquier superficie y yo he cogido esta fruta o verdura y me llevo las manos a la nariz, la boca sin haberme lavado las manos antes podría contagiarme. Por ese se recomienda cuando van al mercado no tocarse el rostro y si cojo algo inmediatamente echarme alcohol en gel en las manos”, expresó.

Para la desinfección de las frutas, el especialista recomendó desinfectar la bolsa en la que vinieron los productos antes de sacarlos. Una vez fuera se tienen que lavar en una mezcla de un litro de agua con una cucharadita de lejía antes de ingerirlas.