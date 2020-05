Trasladan temporalmente a 48 internas con sus pequeños hijos para evitar posibles contagios

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú, trasladó a 48 internas que cumplían sus sentencias junto a sus pequeños hijos en el penal y Anexo de Mujeres de Chorrillos. Ellas fueron reubicadas temporalmente al Centro Nacional de Estudios Criminológicos Penitenciario, el cual fue adaptado con camarotes, colchones limpios y artículos de higiene para evitar un posible contagio del peligroso COVID-19.

En el Anexo de Mujeres de Chorrillos hace algunos días se confirmó el primer caso positivo de coronavirus. Se trata de una interna del penal quien ya fue trasladada al Hospital María Auxiliadora en el distrito de San Juan de Miraflores, y según los primeros reportes médicos ya contaba con una enfermedad pre- existente.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) dispusieron áreas de aislamiento, oxígeno y medicamentos para garantizar el tratamiento temprano y oportuno a las detenidas que presenten la enfermedad. Asimismo, se llevará a cabo una rigurosa desinfección del Anexo de Mujeres, en el penal Santa Mónica y Virgen de Fátima.

La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien cumple prisión preventiva en el Anexo de Mujeres de Chorrillos aún no es excarcelada como se tenía previsto, ya que La documentación que registra el INPE sobre su caso no coincide con el registro de la Policía Nacional del Perú.