Estado de emergencia: violento desalojo de ambulantes se registró en Breña

Los alrededores del mercado Loreto en Breña, se llenaron de ambulantes y comerciantes y en un intento de la autoridad por reestablecer el orden público, se registraron enfrentamientos.

Los comerciantes se agruparon para defenderse entre ellos, mientras mujeres agredían físicamente a los fiscalizadores. El alcalde del distrito, José Li Bravo, hizo un llamado al Gobierno Central para que les ayuden a controlar la propagación de contagios del coronavirus.

“Lo que buscamos es que no haya aglomeración de gente, pero la población no entiende. Usted viera en el mercado de Loreto, 3 de Febrero, un tumulto de gente que no quieren entender. Fiscalización está perennemente con la policía, pero no es suficiente, entonces pedimos al Gobierno Central que nos apoye”, manifestó Li Bravo.

Varias de estas personas fueron detenidas y serán multadas por romper el aislamiento obligatorio.