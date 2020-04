Estudiantes universitarios solicitan reducción de sus pensiones

Estudiantes de universidades e institutos privados se encuentran solicitando una reducción en el costo de sus pensiones debido la falta de ingresos económicos, a raíz del Estado de Emergencia por el coronavirus.

Diana Mori, estudiante de derecho de la PUCP, agrega que dentro de la universidad Católica continúan cobrando las pensiones como si fuera un ciclo regular, pese a la crisis por el Covid-19. El reclamo se basa porque la entidad educativa no reduce los gastos de las mensualidades.

Arleth Hassinger, estudiante de IPAE revela que sus compañeros de estudio no tienen trabajo y algunos de ellos, quienes son independientes, no pueden seguir trabajando y estudiando porque no se encuentran en el rubro permitido.

Por ese motivo, estas alumnas continuarán exigiendo una verdadera reducción que se acople y se contextualice a la realidades que se está viviendo actualmente.