Gimnasios afectados económicamente por el aislamiento social obligatorio

Empresas de diversos rubros se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, dispuestas por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19.

En ese sentido los propietarios de gimnasios son uno de los más afectados en estos días de cuarentena. “Este proyecto no nació por una necesidad de llenar nuestros bolsillos de dinero, sino por llevarle salud a la comunidad, un espacio para pasarla bien, entrenar y que la gente se sienta bien porque eso es lo que nosotros conseguimos y al abrir la puerta y encontrar lo que veo ahorita me lleno de nostalgia y pena de frustración”, indicó un representante de Pulso Fitness.

Situación parecida atraviesa Dubois Power Center, que debido a esta crisis sanitaria quebró. “Hace dos días publiqué en mi Instagram personal que el gimnasio ya no daba para este año. Hablé con los dueños (del local) y cerré definitivamente. Pero lo que he hecho para poder tener un poco de dinero es vender unas máquinas y otras las he prestado”, indicó Jean Pierre Dubois.

De igual manera los profesores independientes no han sido ajenos a esta situación como es el caso de Christian Maldonado, quien enseña tenis y que ahora lo hace virtualmente para no verse tan perjudicado económicamente.