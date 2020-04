Graves consecuencias de no cumplir con las medidas de emergencia

Pese a las sanciones anunciadas por el gobierno contra las personas que no cumplen con el aislamiento social obligatorio, miles de personas en todo el país siguen saliendo a las calles y enfrentándose violentamente a las autoridades, cuando les reclaman por este comportamiento.

Muchos no se explican el por qué de este comportamiento tan riesgoso de algunos ciudadanos, sobre todo en medio de esta pandemia del coronavirus, que no solo afecta al que incumple con las medidas sanitarias sino también a las demás personas.

Para el analista político Carlos Meléndez, una de las razones sería que el peruano promedio está de espaldas al Estado, que no tributa y tampoco accede a los beneficios y a los servicios públicos que este brinda, siente que no le debe nada, por eso no obedece a las regulaciones.