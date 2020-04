Breña llevó a cabo operativo para erradicar a ambulantes de alrededores de mercado de Chacra Colorada

“Los ambulantes no entienden el tema de la cuarentena, no entienden lo que es prevención", indicó el subgerente de Fiscalización de la comuna distrital.

En el marco de las actividades de prevención para frenar el avance del coronavirus entre la población, la Municipalidad de Breña realizó un operativo con apoyo de otras autoridades, a fin de erradicar el comercio ambulatorio de los alrededores del mercado de Chacra Colorada.

“Los ambulantes no entienden el tema de la cuarentena, no entienden lo que es prevención. Día a día nosotros hacemos este tipo de operativos, pero lamentablemente siempre uno tiene que poner mano dura porque si no está aumentado el virus. Todos los días estamos en este tipo de operativos”, detalló Carmelo Cocci, subgerente de Fiscalización de la comuna distrital.

Según cifras de las autoridades sanitarias, en todo el distrito de Breña se han registrado al menos 118 casos positivos al COVID-19.