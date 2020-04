Crisis del COVID-19 también golpea a los salones de belleza

“Estamos en pérdida porque nosotros brindamos un servicio y si no trabajas no ganas y un mes y medio que no estamos produciendo", señaló el reconocido estilista, Luis Miguel Mori.

Los salones de belleza en el Perú también se han visto afectados por las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno, para frenar el avance del COVID-19.

“La economía nos está afectando durísimo porque ya nos quedamos sin caja. Tenemos locales importantes que podríamos facturar 100 mil soles al mes, 150 mil, 200 mil. Algunos locales facturan a 70-80 de acuerdo el tamaño del local y de acuerdo a la zona y categoría donde estamos”, señaló Víctor Hugo Montalvo, dueño de la red de peluquerías que llevan su apellido.

De igual manera el salón del reconocido estilista, Luis Miguel Mori, ganador del concurso internacional de estilo y color de L’Oréal, resultó golpeado económicamente.

“Estamos en pérdida porque nosotros brindamos un servicio y si no trabajas no ganas y un mes y medio que no estamos produciendo (…). Tenemos que sacar un poco de nuestros ahorros y cubrir todas las necesidades. Estamos haciendo también algunos préstamos para subsistir”, indicó.

Por su parte, el maquillador profesional, Nando Mesia, ideó un método para no verse tan afectado por la crisis. “No me he considerado un vendedor pero ahora lo estoy desarrollando muchísimo. Hago un seguimiento directo con la clientela ganándome la confianza, preguntándole que es lo que necesita, que es lo que debería llevar y haciendo prácticamente compras virtuales para que puedan ser usadas más adelante”, manifestó.

Según un estudio de la consultora Inteligencia Comercial del año pasado, se estima que en el país existen cerca de 40 mil salones de belleza.