Hospital de Vitarte no presentaría condiciones óptimas para atender casos por COVID-19

Los trabajadores del Hospital de Vitarte, ubicado en Lima Este, denunciaron una serie de deficiencias para atender los casos del nuevo coronavirus.

“Estamos todos conglomerados, no hay espacio, no hay distanciamiento entre paciente a paciente. Nosotros estamos trabajando en metros cuadrados chicos. Si usted viene a pediatría solo tenemos para atender a tres pacientes que no sean COVID-19”, señaló.

Por su parte, Rudi Huertas, presidenta del cuerpo médico de este nosocomio, también indicó que el inmueble que los alberga fue declarado hace tres años en estado de emergencia.

De igual manera los trabajadores denunciaron que solo tienen una puerta de entrada y salida y que tampoco cuentan con un área limpia y de contagio para transitar.