Ofrecen pruebas rápidas para descarte de SARS-CoV-2 a través de Facebook

A través de Facebook la empresa Biossay Latam, dedicada a la venta de reactivos para laboratorios médicos, ofrece a la población un casete de prueba rápida para el descarte del SARS-CoV-2, la cual genera la enfermedad del COVID-19.

Si bien el gobierno peruano aún no ha autorizado la venta de estos productos de manera particular, muchas personas se han mostradas interesadas en su compra.

Al respecto, el médico Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas, recomendó a la población a realizarse la prueba en laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Salud (INS).

“No es convenientes que uno compre un reactivo y se haga la prueba. Eso no camina por ningún lado porque eso no está aprobado, no conoce la calidad, no saben interpretar los resultados y en este momento las pruebas deben hacerse en laboratorios calificados”, expresó.