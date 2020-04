Descartan que se deba evitar consumir pescado por riesgo del COVID-19

Las Fake News continúan siendo virales en las redes sociales, estas provocaron un lamentable mensaje en el que se pedía a la ciudadanía no consumir pescados porque el mar estaría contaminado.

Un vídeo difundido en las redes sociales, donde se mostraba a una supuesta persona que había fallecido por el COVID-19 y cuyo cuerpo sería arrojado al mar ante la falta de cementerios y ataúdes en Ecuador. Se trata de un material audiovisual que busca sembrar el pánico en la población, en el marco de la pandemia del coronavirus.

En infectólogo Ciro Maguiña, descartó que los peces puedan transmitir el peligroso coronavirus. “Si un cadáver con COVID-19 cae al mar y se lo comen los peces, estos no son ni el vehículo ni el reservorio del virus. Por lo tanto, se descarta la teoría de que el pez es un vehículo nuevo potencial, eso no está demostrado, esa hipótesis yo la desecharía”, indicó.

El experto explicó la razón por la que ni los peces, ni el mar podrían terminar contenidos por el peligroso COVID-19, ya que se el virus requiere de tejidos vivos, tejidos humanos o de otros animales, pero hay animales en los que no puede reproducirse. El pez es un animal en el que no se reproduce por lo tanto se diluiría en el agua y en toneladas de agua no sería contagioso para nadie.