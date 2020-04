Alcalde de Ate confirmó que 13 trabajadores municipales han dado positivo para coronavirus

El alcalde del distrito de Ate, Edde Cuellar, confirmó y lamentó que 13 trabajadores municipales dieron positivo a la prueba de coronavirus. Se trata de personal que labora en limpieza de parques y jardines, recojo de basura y fiscalización.

Ante esta situación hizo un llamado a los residentes de sus jurisdicción a no salir de sus casas, a fin de no exponer su salud. “Hemos recorrido todas las zonas y les hemos dicho a los vecinos que se queden en casa y hoy vemos las estadísticas y la mayor parte de los contaminados es precisamente en esas cosas donde decíamos que por favor se queden en casa y los vecinos no hacían caso”, expresó.

En ese sentido, el burgomaestre solicitó apoyo monetario del Gobierno, para mantener a estos colaboradores que seguían trabajando pese a todo.

“Son tres las personas, trece servidores municipales que trabajan en el distrito, que día a día salieron a mantener limpia la ciudad, para que esté segura. Presidente, nosotros no estamos recaudando y ahora se viene el mes de abril y tenemos que pagar los sueldos a estos trabajadores, lo que es necesario que la reactivación no sea solo para las empresas privadas, sino para los gobiernos locales”, sostuvo.